В Грузии обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Грузии за сутки выявлено 26 320 случаев заражения коронавирусом, 9 555 человек выздоровели, 44 - скончались, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 84 658 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,2 миллиона, при этом 1,03 миллиона человек выздоровели, 15 060 - скончались.

В настоящее время 34 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 522 - на стационарном лечении.

По состоянию на второе февраля, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,7 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 714 человек.