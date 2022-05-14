Большинство жителей Турции против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в субботу Финляндию и Швецию в открытой поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

"Турция с самого начала поддерживала политику открытых дверей НАТО. Даже когда некоторые члены альянса выступали против вступления в НАТО некоторых государств в нашем регионе и на западе Балкан, мы поддерживали это. НАТО - это не союз и не международная организация, это альянс, в котором речь идет не только о безопасности, но и о солидарности. Эти две страны (Финляндия и Швеция - прим. ТАСС) открыто поддерживают и контактируют с РПК и СНС ("Силы народной самообороны" в Сирии, Турция считает их сирийским ответвлением РПК - прим. ТАСС), являющимися террористическими организациями, которые каждый день атакуют наших солдат. Только вчера мы потеряли одного военного", - сказал глава МИД в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине.

Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство своей страны заблокировать этот процесс, заявил он.

"Возмутительно и неприемлемо, что наши союзники и друзья поддерживают эту террористическую организацию. И ввиду нашей борьбы с этой террористической организацией против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторые из которых мы импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступает против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС ("Силы народной самообороны" в Сирии, Турция считает их сирийским ответвлением РПК - прим. ТАСС), а также просит нас заблокировать это процесс. Но эти проблемы должны быть обсуждены с нашими союзниками по НАТО и этими странами", - отметил Чавшуоглу.

В начале апреля активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО. Основные члены альянса поддержали такую идею. Большинство членов парламента Финляндии высказались в пользу присоединения. Такую возможность рассматривает и Швеция, правящая Социал-демократическая рабочая партия определится по поводу вступления в НАТО 15 мая.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в состав НАТО Финляндии и Швеции, так как "скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций" - членов запрещенной в республике РПК.