Байден осудил нападение в Буффало

Президент США Джо Байден решительно осудил субботнее нападение в городе Буффало и выразил благодарность сотрудниками правоохранительных органов, которые отреагировали быстро, защитив людей и обезвредив преступника. Следствие считает, что он целенаправленно отправился в супермаркет район с преимущественно афроамериканским населением, чтобы убивать именно этих людей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы все должны работать вместе, чтобы справиться с ненавистью, которая ложится пятном на душу Америки. У нас снова тяжело на сердце, но наша решимость должна оставаться непоколебимой", - сказал Байден.

В субботу в Буффало жертвами 18-летнего белого американца Пейтона Джендрона стали 10 человек, трое получили ранения. Перед нападением Джендрон опубликовал в интернете 180-страничный манифест, изложив в нём так называемую "Великую теорию замещения", по которой белые люди в США и других странах якобы заменяются цветными меньшинствами.

По данным полиции Буффало, доказательства, обнаруженные на данный момент, не оставляют никаких сомнений в том, что это абсолютное расистское преступление на почве ненависти, которое будет расследоваться именно так. Американские власти назвали нападение в Буффало "проявлением внутреннего терроризма и пообещали с ним бороться".