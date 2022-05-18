Греция закупит у США истребители F-35

Греция начинает сотрудничество с США по приобретению малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанных американской компанией Lockheed Martin.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом после их переговоров в Белом доме.

"Надеюсь, что мы сможем добавить этот фантастический самолет в арсенал наших вооруженных сил. Я счастлив, что в пятницу компания Lockheed Martin официально выразила свой интерес к инвестициям в греческую промышленность", - сказал греческий премьер.

Он подчеркнул, что Балканы - хрупкий регион и необходимо поддерживать живой его европейскую перспективу.