В КНДР считают, что причиной вспышки COVID-19 в стране стали "инородные" объекты

Вспышка коронавируса в КНДР произошла после контакта северокорейского солдата и ребенка с "инородными" объектами на границе с Южной Кореей, полагают в Пхеньяне.

Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Известно, что 18-летний солдат по фамилии Ким и пятилетний ребенок по фамилии Ви контактировали с инородными вещами на холме возле казарм и жилых кварталов в Ипхо-ри в начале апреля", - говорится в сообщении ЦТАК.