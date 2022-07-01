https://news.day.az/world/1475311.html В КНДР считают, что причиной вспышки COVID-19 в стране стали "инородные" объекты
В КНДР считают, что причиной вспышки COVID-19 в стране стали "инородные" объекты
Вспышка коронавируса в КНДР произошла после контакта северокорейского солдата и ребенка с "инородными" объектами на границе с Южной Кореей, полагают в Пхеньяне.
Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Известно, что 18-летний солдат по фамилии Ким и пятилетний ребенок по фамилии Ви контактировали с инородными вещами на холме возле казарм и жилых кварталов в Ипхо-ри в начале апреля", - говорится в сообщении ЦТАК.
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