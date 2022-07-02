В аэропорту Шарль-де-Голль отменили десятки рейсов

Десятки рейсов отменены в субботу в парижском аэропорту Шарль-де-Голль из-за забастовки пожарных, требующих повышения заработной платы. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, речь идет о рейсах на короткие и средние расстояния. "Полеты на дальние расстояния сохраняются в расписании", - указали в аэропорту.

Ранее Главное управление гражданской авиации Франции призвало авиаперевозчиков отменить часть рейсов в пятницу и субботу в связи с забастовкой пожарных. В управлении уточнили, что из-за забастовки закрыта часть взлетно-посадочных полос. В общей сложности в пятницу авиаперевозчики отменили около 100 рейсов из запланированных 1 300.

По данным телеканала, в пятницу вечером из-за технического сбоя в аэропорту около 1 тыс. пассажиров улетели из Парижа без багажа. При этом, как отметил представитель профсоюза Force Ouvriere Aeroports de Paris Эмманюэль Дюшэман-Умбер, "у пассажиров могут возникнуть проблемы с возвратом багажа в ближайшее время, поскольку эта техническая проблема до сих пор не устранена из-за отсутствия персонала".

По информации профсоюзов, забастовка в аэропорту Шарль-де-Голль будет продолжена 9-10 июля. В это время во Франции начинаются летние школьные каникулы, что приведет к росту пассажиропотока на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.