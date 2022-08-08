Инфляция в Литве бьет рекорды

Годовая инфляция в Литве в июле достигла рекордных показателей и составила 21,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает департамент статистики Литвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на топливо, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, теплоэнергию, электроэнергию, хлеб и зерновые продукты, твердое топливо, мясо и мясопродукты, газ, услуги кафе, ресторанов и подобных учреждений, услуги по ремонту и техосмотру личных транспортных средств, на масла и жиры, а также овощи", - уточнили в ведомстве.

По данным департамента, цены на продукты потребления за год повысились на 25,6%, на услуги - на 12,3%.

По итогам июня годовая инфляция в стране выросла до 20,5%.