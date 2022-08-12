В США арестовали женщину, позвонившую в полицию более 11 тысяч раз

В США арестовали женщину за то, что за год она позвонила в полицию более 11 тыс. раз, пишет Сomplex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщине, как оказалось, не нужна была помощь - она просто ругалась с офицерами.

По данным местных СМИ, арестованную зовут Карла Джефферсон. Последней каплей для правоохранителей стало то, что в начале июля американка за 24 часа позвонила в полицейский участок 512 раз. Утверждается, что эти звонки приводили к тому, что женщина ругалась с оператором линии, обзывая его.

Полицейские передали ей письмо с предупреждением, что если она не перестанет звонить по пустякам, ее арестуют. Однако Карла пропустила их слова мимо ушей, поэтому в итоге оказалась за решеткой. Более того, Джефферсон была совсем не против своего ареста, заявив офицерам, что "любит играть в эту игру".

О том, какое наказание грозит женщине, не сообщается. Позже стало известно, что ее выпустили на свободу под залог в $400.