Полицейские с погоней остановили авто с наркотиками в Петербурге

В Петербурге водитель напичканного наркотиками автомобиля отчаянно пытался удрать от полиции, и это превратилось в настоящее безумие, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

24-летний водитель изо всех сил старался вырваться из окружения и таранил патрульные машины. Задержать его пыталась толпа из 30 человек - среди них были автоинспекторы, бойцы ОМОНа и очевидцы.

В результате нарушителя все-таки удалось вытащить из салона и скрутить.

Причин для столь отчаянного бегства у молодого человека оказалось несколько - у него нет водительских прав, госномера на машине подложные, а в багажнике лежали 67 свертков с неким порошком, который уже направили на экспертизу.