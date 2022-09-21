Подробности о коронации Карла III

Карл III планирует более скромную церемонию коронации, чем была у его покойной матери Елизаветы II. Как передает Day.Az, о первых подробностях церемонии сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

Предполагаемая дата церемонии - 2 июня 2023 года, то есть ровно через 70 лет после коронации Елизаветы II. Источник издания утверждает, что мероприятие проведут в Вестминстерском аббатстве с меньшим размахом, чем в 1953 году. Таким образом Карл III хочет показать, что он учитывает кризис, в котором оказалась Великобритания.