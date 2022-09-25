На Филиппины обрушился супертайфун Нору. Циклон достиг в воскресенье острова Лусон. К тому моменту, по оценкам метеорологов, мощность шторма усилилась: они зафиксировали порывы ветра "взрывной интенсивности" со скоростью примерно до 200 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Супертайфун Нору, как ожидается, пройдёт через густонаселённые районы страны, его путь пролегает примерно в 80 км от столицы Манилы. Предполагается, что в ближайшие дни циклон достигнет Вьетнама.

Власти Филиппин заблаговременно начали эвакуацию жителей наиболее опасных зон, прежде всего в прибрежных районах. Эксперты предупреждают, что это будет самый мощный тайфун в этом году, а темпы усиления ветра уже называли беспрецедентными. В Маниле опасаются повторения ситуации с супертайфуном, который обрушился на центральные и южные регионы страны в декабре прошлого года - тогда стихия, по официальным данным, унесла жизни около 400 человек.