https://news.day.az/world/1498397.html Хэштеги, связанные с убитой в Иране азербайджанкой, бьют мировой рекорд - ФОТО - ВИДЕО
Хэштеги, связанные с убитой в Иране азербайджанкой, бьют мировой рекорд - ФОТО - ВИДЕО
Хэштеги об убитой правительственными войсками в ходе массовых протестов в Иране молодой поэтессе Хадис Наджафи бьют мировой рекорд.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Азад Иран".
Следует отметить, что 20-летняя уроженка Южного Азербайджана Хадис Наджафи погибла, получив 10 огнестрельных ранений во время акции протеста в городе Карадж.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре