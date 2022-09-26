Хэштеги, связанные с убитой в ​​Иране азербайджанкой, бьют мировой рекорд

Хэштеги об убитой правительственными войсками в ходе массовых протестов в Иране молодой поэтессе Хадис Наджафи бьют мировой рекорд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Азад Иран".

Следует отметить, что 20-летняя уроженка Южного Азербайджана Хадис Наджафи погибла, получив 10 огнестрельных ранений во время акции протеста в городе Карадж.