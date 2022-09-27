В Лондоне прошел отложенный из-за смерти Елизаветы II показ Burberry

В столице Великобритании прошел показ модного дома Burberry, который был отложен из-за кончины королевы Елизаветы II - ее похороны 19 сентября пришлись на Неделю моды в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из старейших британских брендов люксовой одежды провел показ на складе в районе Бермондси на юге Лондона. Модели выходили под сочиненные специально для шоу произведения композитора Пола Милора в исполнении певицы сопрано Надин Сьерра и London Contemporary Orchestra.

В коллекцию креативного директора дома Рикардо Тиши вошли бархатные и кружевные платья в викторианском стиле и предметы, характерные для уличной моды - дутые рюкзаки, яркие свитшоты, свободные футболки. Необычным элементом мужских образов стали кружевные юбки, надетые поверх брюк.

Места в первом ряду на показе заняли Канье Уэст, британский рэпер Stormzy. Среди моделей на подиуме были Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид.