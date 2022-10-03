Цены на жилье в Британии в сентябре не выросли впервые более чем за год

Средние цены на жилье в Британии в сентябре 2022 года не выросли по сравнению с показателями августа, то есть не было роста впервые с июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы наблюдали новые признаки замедления рынка в последний месяц, включая сокращение запросов от новых покупателей и сохранение числа одобренных ипотечных кредитов на уровне ниже допандемийных значений", - отметил главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

В публикации также отметили, что в сентябре в годовом выражении цены на жилье в Британии выросли на 9,5% после подъема на 10% в августе.

Аналитики посчитали, что цены на дома в Британии в ближайший год могут сократиться на 5%.