https://news.day.az/world/1499946.html Огромный склад с химикатами загорелся в Екатеринбурге - ВИДЕО
Огромный склад с химикатами загорелся в Екатеринбурге - ВИДЕО
Пожар начался на складе с химикатами в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщили 1 октября в пресс-службе МЧС Свердловской области. Огонь охватил территорию промзоны на улице Бахчиванджи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"На площади 300 кв. метров горят склад с химикатами и ангар", - сообщили в МЧС региона.
Тушением возгорания занимаются 40 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
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