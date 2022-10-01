Огромный склад с химикатами загорелся в Екатеринбурге

Пожар начался на складе с химикатами в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщили 1 октября в пресс-службе МЧС Свердловской области. Огонь охватил территорию промзоны на улице Бахчиванджи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На площади 300 кв. метров горят склад с химикатами и ангар", - сообщили в МЧС региона.

Тушением возгорания занимаются 40 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших нет.