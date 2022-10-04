В мире возник дефицит судов для перевозки газа

Обострение энергетического кризиса в Европе приводит к нехватке плавучих терминалов сжиженного природного газа (СПГ), в результате чего арендные ставки на специализированные танкеры выросли вдвое, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спрос на импорт СПГ будет расти на фоне аварий на "Северных потоках", отмечает издание. Страны все чаще обращаются к плавучим хранилищам и регазификационным установкам (FSRU). До сих пор на рынке было достаточно судов, но теперь возник дефицит, заявил глава отдела СПГ судового брокера Fearnley LNG в Осло Пер Кристиан Фетт.

Всего в мире 48 таких плавучих установок. Все, кроме шести, работают на условиях аренды. Из-за такого дефицита судов стоимость аренды FSRU в Германию удвоилась по сравнению с прошлым годом, составив 200 000 долларов в день. Спрос на терминалы в Европе настолько велик, что развивающимся странам скоро будет не так доступно использование FSRU для собственных нужд, отмечают эксперты. Дефицит в ближайшее время вряд ли спадет, верфи и так работают на полную мощность, полагают они.