В Лондонском музее будет выставляться воздушный шар в виде Дональда Трампа

Огромный воздушный шар в виде Дональда Трампа был вновь надут Лондонским музеем для испытаний, после их прохождения он будет установлен на одной из экспозиций. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые шар был выпущен во время рабочего визита Трампа в качестве президента США в Лондон в 2018 году. Тогда около 75 тыс. человек вышли на улицы Великобритании в знак протеста против него, а некоторые люди призывали объявить ему импичмент. Трамп встретился с королевой Елизаветой II и тогдашним премьер-министром Терезой Мэй. Когда он вернулся с государственным визитом в следующем году, шар с его изображением появился вновь.

Воздушный шар высотой в 6 метров был спроектирован Мэттом Боннером и построен компанией Imagine Inflatables из Лестера. Изделие было подарено Лондонскому музею в январе 2021 года. Предполагается, что надувной Трамп будет выставлен в новом здании Лондонского музея в Вест-Смитфилде, которое откроется в 2026 году.

"Всегда сложно сохранить объекты, которые предназначены для недолгого использования, как надувной шар в виде Трампа. Мы работали вместе с учеными из Университетского колледжа Лондона и Университета Любляны, Словения, чтобы проанализировать состав пластика. Дирижабль сделан из ПВХ, он мягкий, гибкий и очень тонкий, очень похож на гигантский пляжный мяч", - сказал представитель Лондонского музея.