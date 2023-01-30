https://news.day.az/world/1533117.html Истребитель греческих ВВС F-4 упал в Ионическое море
Истребитель греческих ВВС F-4 упал в Ионическое море
Истребитель ВВС Греции разбился в Ионическом море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались. Об этом сообщает греческий телеканал ERT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Истребитель F-4 американского производства упал в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравидас. Благодаря срабатыванию автоматической системы катапультирования оба пилота спаслись, сейчас идет поисково-спасательная операция с участием вертолетов и судов береговой охраны.
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