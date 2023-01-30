Истребитель греческих ВВС F-4 упал в Ионическое море

Истребитель ВВС Греции разбился в Ионическом море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались. Об этом сообщает греческий телеканал ERT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Истребитель F-4 американского производства упал в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравидас. Благодаря срабатыванию автоматической системы катапультирования оба пилота спаслись, сейчас идет поисково-спасательная операция с участием вертолетов и судов береговой охраны.