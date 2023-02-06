https://news.day.az/world/1535379.html Кадры Trend TV из провинций Турции, где произошло землетрясение - ВИДЕО
Кадры Trend TV из провинций Турции, где произошло землетрясение - ВИДЕО
Сегодня на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, очаг землетрясения, произошедшего в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Диярбекир, Малатья, Османия и Шанлыурфа,
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения погибли 912 человек.
По его словам, пострадали 5385 человек. Из-под завалов спасены 2470 человек.
Trend представляет вниманию читателей эксклюзивные кадры из районов, где произошло землетрясение.
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