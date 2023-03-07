В ряде городов Нидерландов ввели запрет на ношение ножей

В ряде муниципалитетов Нидерландов ввели запрет на ношение ножей для несовершеннолетних, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

В Гронингене запретили носить ножи неделей ранее. Аналогичное решение приняли в Винтерсвейке, Мидделбурге и Флиссингене. Этот запрет распространяется на ножи, которые можно использовать как колющее оружие, например, кухонный нож.

Отмечается, что насилие среди подростков с применением ножей растет. Полиция зарегистрировала около семидесяти случаев ножевых ранений с участием несовершеннолетних в прошлом году, что является самым высоким показателем за последние годы.

Напомним, в 2020 году Занстад был одним из первых муниципалитетов, где ношение всех типов ножей было запрещено - и не только для несовершеннолетних, а для всех жителей. Однако количество случаев поножовщины там не уменьшилось.