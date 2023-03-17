Великобритания открыла новую военную базу на севере Норвегии

Королевский военно-морской флот Великобритании (Royal Navy) сообщил об открытии новой военно-морской базы на севере Норвегии. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте флота, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандо в течение следующих десяти лет", - говорится в сообщении.

Новая база получила название Camp Viking, она находится в 40 км к северу от города Тромсе. В релизе подчеркивается, что Великобритании нужны войска, "способные сражаться в экстремальных условиях холодной погоды".

Также отмечается, что база также имеет идеальное расположение для "сдерживания угроз в регионе" и расположена таким образом, чтобы британские силы могли быстро реагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО.