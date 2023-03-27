Мятежный китайский миллиардер вернулся в Китай

Основатель крупнейшей в мире площадки для оптовых закупок Alibaba Group Джек Ма вернулся в Китай, сообщает Reuters. Миллиардер не был в КНР более одного года - он покинул страну после того, как из-за критики властей правительство приостановило первичное публичное размещение акций (IPO) его компании Ant Group, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В понедельник, 27 марта, разные СМИ стали писать о возвращении предпринимателя, сообщая, что он посетил школу Yungu School в Гуаньчжоу. В ней учатся в основном дети сотрудников его компании. Ма рассказывал о технологии ChatGPT и развитии нейросети в будущем.

За несколько часов до визита агентство Bloomberg заявило, что правительство Китая пыталось убедить мятежного Ма вернуться в страну - таким образом власти хотели продемонстрировать государственную поддержку китайскому частному бизнесу и улучшить свой имидж.

На фоне новостей о возвращении Ма в КНР акции Alibaba Group подскочили на 5,5 процента.