В крушении двух вертолетов Blackhawk в Кентукки минувшей ночью погибли девять военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила представитель авиабазы Форт-Кэмпбелл на брифинге, передает АР.

По ее словам, два вертолета столкнулись во время плановых учений и упали на территории округа Тригг. Причины столкновения выясняются. Командование сейчас сосредоточено на оказании помощи семьям погибших.

Местный житель Ник Томашевски, который живет в полутора километрах от места катастрофы, рассказал АР, что был свидетелем пролета этих двух вертолетов. Они пролетели над его домом, и ему показалось, что они летели слишком близко друг к другу. Вскоре после этого он увидел вспышку в небе, похожую на огненный шар.

Представитель полиции штата Кентукки ранее сообщил, что вертолеты упали в поле с перелесками, жилые дома не пострадали.