Выборы в Турции проходят в демократичном духе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об сказал президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган.

Как отметил Эрдоган, даже в провинциях, которые пострадали от землетрясения, выборы проходят на высшем уровне.

Напомним, что сам Эрдоган проголосовал на выборах в Стамбуле.

Отметим, что сегодня в Турции начались президентские и парламентские выбора. Голосование на выборах завершится в 17:00 по местному времени. Правом голоса в Турции обладают более 64 миллионов человек.

Граждане Турции, которые проживают в зарубежных странах, проголосовали на президентских и парламентских выборах с 27 апреля до 9 мая.

Число проживающих за рубежом граждан Турции, проголосовавших на парламентских и президентских выборах в стране, составило 1,8 миллиона человек.

В целом правом голоса среди проживающих за рубежом граждан Турции обладали 3,4 миллиона человек.

Голосование проводилось в 151 дипмиссиях Турции в 73 странах мира.