Премьер Грузии поздравил Эрдогана
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.
Ираклий Гарибашвили поздравил президента Турции с успешной организацией выборов и успехами, достигнутыми в первом туре.
Ираклий Гарибашвили подчеркнул личную роль Эрдогана в укреплении стратегического партнерства Турции и Грузии, а также устойчивого и стабильного регионального развития при поддержке совместных региональных проектов.
Премьер-министр Гарибашвили пожелал президенту Эрдогану успехов во втором туре выборов.
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