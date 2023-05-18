Премьер Грузии поздравил Эрдогана

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.

Ираклий Гарибашвили поздравил президента Турции с успешной организацией выборов и успехами, достигнутыми в первом туре.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул личную роль Эрдогана в укреплении стратегического партнерства Турции и Грузии, а также устойчивого и стабильного регионального развития при поддержке совместных региональных проектов.

Премьер-министр Гарибашвили пожелал президенту Эрдогану успехов во втором туре выборов.

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