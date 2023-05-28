В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тысяч солдат

В Румынии 29 мая начнутся масштабные многонациональные учения Saber Guardian 23, в которых будут принимать участие 10 тысяч военных из 13 стран. В маневрах задействуют 1,7 тысячи единиц техники, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Примут участие около 10 тысяч солдат, из них более 5 тысяч румынских солдат с более чем 1,7 тысячи технических средств из нашей страны и 13 союзных и партнерских стран", - говорится на сайте минобороны.

Уточняется, что это самые крупные и сложные многонациональные учения, которые пройдут в 2023 году. В число стран-участников входят США, Болгария, Франция, Польша и Италия.

В маневрах запланированы наземные движения в тактических рамках, форсирование водотоков, тактические учения с боевыми стрельбами и применением техники всех категорий войск, прыжки с парашютом и мероприятия, связанные с медицинской эвакуацией.