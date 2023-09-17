Продолжаются поиски членов экипажа разбившегося в Измире вертолета

Связь с одним из вертолетов, участвовавших в тушении лесного пожара, произошедшего вчера в районе Мендерес в Турции, была прервана в 23.53.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство турецкие СМИ, в результате расследования было установлено, что вертолет упал в воду на плотине Тахталы.

На место происшествия направлены бригады жандармерии, полиции, береговой охраны и AFAD. В вертолете находились 4 человека. Второго пилота, гражданина Кыргызстана, удалось спасти. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрахим Юмаклы утром сообщил в социальной сети X подробности инцидента и отметил, что поисково-спасательные мероприятия продолжаются.