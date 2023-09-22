Францию ожидают десятки тысяч протестующих

Манифестации против полицейского насилия во Франции, запланированные на субботу, могут привлечь до 30 тыс. участников по всей стране. Как передает Day.Az, об этом сообщает радио RTL со ссылкой на доклад разведслужбы.

Отмечается, что призывы выйти на улицы французских городов 23 сентября распространила "сотня ассоциаций, профсоюзов и политических партий". В качестве основных лозунгов декларируется протест против "систематического расизма, полицейского насилия и за гражданские свободы". Всего ожидается 116 различных демонстраций, в которых могут принять участие 30 тыс. человек - оценка была пересмотрена в большую сторону, учитывая, что в начале недели аналитики прогнозировали участие 26 тыс. манифестантов на 70 тыс. акций.

По мнению разведслужбы, в некоторых крупных городах, включая Ренн, Лилль и Гренобль, могут произойти беспорядки. "Проблемы с общественным порядком ожидаются также в Ницце, где в непосредственной близости от марша ультраправые организуют митинг против наркотиков. Поэтому возможен риск конфронтации с ультралевыми", - говорится в докладе.