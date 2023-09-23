Австралия намерена получить место в Совете Безопасности ООН

Австралия стремится получить место в Совете Безопасности ООН на 2029-2030 годы. Об этом заявила в пятницу с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава австралийского МИД Пенни Вонг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, приверженность Канберры "международному миру и безопасности является причиной того, что Австралия стремится получить место в Совете Безопасности [ООН] на 2029-2030 годы". "И по этой же причине мы выступаем за реформирование этой организации, позволяющее обеспечить более широкое представительство для стран Африки, Латинской Америки и Азии, а также места постоянных членов для Индии и Японии", - сказала она.

Значительную часть своего выступления Вонг посвятила теме возросшего риска военного конфликта "между великими державами", отметив, что в современном мире "гонка вооружений навсегда изменила масштаб соперничества великих держав и поставила все человечество на грань Армагеддона". "Нам необходимо взять на себя обязательства по созданию инфраструктуры, регулирующей риски возникновения кризисов, конфликтов и войн в результате несчастных случаев", - сказала она, напомнив о том, что в годы холодной войны существовала "система предотвращения конфликтов между США и Советским Союзом".

Также глава австралийского внешнеполитического ведомства отметила, что именно в Индо-Тихоокеанском регионе идет "беспрецедентное наращивание военной мощи на фоне отсутствия какой-либо стратегической уверенности". "Растет напряженность между государствами, имеющими территориальные претензии в Южно-Китайском море, <...> а Северная Корея продолжает дестабилизировать ситуацию, реализуя программу создания ядерного оружия и запуская баллистические ракеты, угрожающие Японии, Республике Корея и всему региону в целом. Словом, военная мощь расширяется, но мер по сдерживанию военного конфликта нет, и существует мало конкретных механизмов для его предотвращения", - подчеркнула Вонг, отметив, что крайне необходимо свести к минимуму риск непонимания и просчетов, из-за которых может начаться военное противостояние.