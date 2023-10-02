Французские экоактивисты подали иск в суд против TotalEnergies

Четыре французских ассоциации по защите окружающей среды Darwin Climax Coalitions, Sea Shepherd France, Wild Legal и Stop EACOP-Stop Total подали иск в суд Нантера против энергетической компании TotalEnergies из-за проектов в Танзании и Уганде, наносящих, по их мнению, вред климату. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление.

Компанию обвиняют в загрязнении окружающей среды, которое, как утверждается, повышает риск стихийных бедствий и создает угрозы для местного населения. В свою очередь TotalEnergies заявила, что пока не уведомлена об иске, сообщает AFP.

По данным агентства, в прошлом году французская компания объявила о заключении инвестиционного соглашения на сумму $10 млрд с Угандой, Танзанией и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией. В частности, оно включает строительство Восточноафриканского нефтепровода (EACOP) протяженностью 1 445 км, который соединит нефтяные месторождения в бассейне озера Альберт на западе Уганды с побережьем Танзании. TotalEnergies планирует пробурить около 400 нефтяных скважин в национальном парке Уганды.

Ранее c похожими обвинениями выступила французская некоммерческая организация "Друзья Земли". Первый иск по делу о несоблюдении закона о бдительности, который обязывает транснациональные корпорации купировать риски для прав человека, здоровья людей и окружающей среды, обусловленные деятельностью предприятий, был подан активистами в кассационный суд в 2019 году.