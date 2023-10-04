Иран обещает "играть по правилам" в случае снятия санкций

Тегеран обязуется соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в случае снятия западных санкций.

Как передает Day.Az со ссылкой на на ТАСС, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Иран не осуществляет какую-либо деятельность, о которой не было бы известно МАГАТЭ. Кроме того, мы руководствуемся законом о стратегических мерах по отмене санкций, поэтому Иран будет выполнять все положения СВПД в случае снятия ограничений", - приводит слова Эслами агентство IRNA. "Мы работаем по правилам МАГАТЭ, которое контролирует всю нашу деятельность", - подчеркнул он.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

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