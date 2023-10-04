США обещает не позволить Ирану уклониться от ответственности

Новое вооружение в руках иранского режима несет разрушения и хаос в странах и регионах, где Иран хочет увеличить свою роль. США намерены задействовать все возможные способы, чтобы привлечь Тегеран за это к ответственности.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе видеобрифинга заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

Мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы в дальнейшем привлечь иранский режим к ответственности. И мы будем делать это в тесном взаимодействии с нашими союзниками и партнерами, - заявил Пател.

Представитель Госдепа США добавил, что использование иранского оружия, каким бы оно ни было, безусловно, создает дополнительные риски в расшатывании ситуации в других регионах. В этой связи Пател напомнил, что за последние два года администрация США обращала внимание в частности, на углубление военного партнерства между Ираном и Россией. По его словам, любая новая система вооружений в руках Тегерана увеличивает потенциальный риск дестабилизации в странах и регионах за пределами Ирана.

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