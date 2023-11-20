Южнокорейские военные предупредили Северную Корею о необходимости "немедленно прекратить" подготовку к запуску еще одного военного "спутника-шпиона", пригрозив принять "необходимые меры". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Yonhap News Agency.

Ранее министр обороны Южной Кореи заявил, что Пхеньян может предпринять еще одну попытку запуска спутника уже на этой неделе.

"Если Северная Корея продолжит запуск военного спутника-шпиона, несмотря на наше предупреждение, наши военные предпримут необходимые меры для защиты жизни и безопасности наших людей", - цитирует агентство слова главного директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (JCS) Кан Хо Пиля.

Он не уточнил, какие меры Сеул может предпринять.

До этого Северная Корея два раза пыталась вывести на орбиту разведывательный спутник в мае и августе этого года.

Как отмечает агентство, КНДР запрещено любое использование технологий баллистических ракет в соответствии с санкционными резолюциями Совета Безопасности ООН.

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