МИД РФ жестко ответил на упреки армянских властей

Россия категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану.

Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ, передает в пятницу Day.Az.

"Со своей стороны вновь хотели бы подчеркнуть, что категорически не приемлем упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах", - указали в министерстве.

Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Армении по двусторонним каналам по поводу того, что означают слова премьер-министра республики Никола Пашиняна о "заморозке участия" Еревана в ОДКБ.

Армения демонстративно предпочла пригласить псевдонаблюдателей из Евросоюза вместо миссии ОДКБ, факты говорят за сами за себя и не оставляют сомнений в нулевой эффективности работы этих наблюдателей, сообщили в МИД РФ.

"Напомним, что в сентябре 2022 года по просьбе армянской стороны была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и объединенного штаба организации. По итогам было подготовлено решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о развертывании в Армении мониторинговой миссии. Не наша вина и не вина других членов организации, что данное сбалансированное решение, предусматривавшее также оказание военно-технической помощи республике и ряд других мер, было под надуманными предлогами отвергнуто ее властями. Более того, взамен Ереван демонстративно предпочел пригласить псевдонаблюдателей из ЕС - всем известные факты говорят за сами за себя и не оставляют сомнений в нулевой эффективности их работы", - указали в министерстве.

МИД РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ, и надеется, что в Ереване предпочтут устранять озабоченности в доверительном диалоге.

"Исходим из того, что Республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ - со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами. При этом с сожалением констатируем, что динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны. Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве", - отметили в дипведомстве.

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