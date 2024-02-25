Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине после подсчета 90% бюллетеней

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз (первичных выборах) республиканцев в штате Южная Каролина, набирая 60% голосов после обработки 90% бюллетеней. Об этом сообщает в субботу телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли пока набирает 39,3% голосов.

Трамп уже объявил о своей победе в Южной Каролине. Спустя несколько минут после закрытия избирательных участков победу ему предсказали ведущие американские СМИ, включая телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press и газету The Wall Street Journal.

Хейли признала свое поражение. Выступая перед сторонниками, она поздравила Трампа с победой и пообещала продолжить участие в предвыборной гонке, несмотря на проигрыш в штате, губернатором которого она была с 2011 по 2017 год.

Всего в штате Южная Каролина разыгрываются голоса 50 делегатов, которые в свою очередь проголосуют за того или иного кандидата на всеобщем съезде Республиканской партии 15 июля в городе Милуоки (штат Висконсин). Некоторые американские СМИ предсказывают, что Трамп наберет необходимое количество голосов делегатов, т. е. 1 215 из 2 429, к 12 марта.

Как отмечает агентство Bloomberg, во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.

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