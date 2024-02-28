Скончался бывший премьер СССР Николай Рыжков.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в Telegram-канале написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ушел потрясающий и светлый человек - Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Для меня Николай Иванович - ярчайший пример "человека труда". Мы давно были знакомы, долго работали вместе в Совете Федерации. И для меня смерть Николая Ивановича большое личное потрясение", - написала она.

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