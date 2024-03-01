Главу Минсельхоза Франции забросали яйцами на агровыставке в Париже

Недовольные политикой французских и европейских властей фермеры освистали и забросали яйцами министра сельского хозяйства Франции Марка Фено. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету 20minutes.

Инцидент произошел в пятницу, когда глава Минсельхоза вместе с министром экологического перехода Кристофом Бешу посещал стенд Агентства экологического перехода (ADEME). Несколько десятков человек свистели в свистки и выкрикивали лозунги, в том числе с призывами к отставке министров. Протестующих отвели от представителей кабмина сотрудники полиции, однако, по предварительным данным, никто не был задержан.

"Мы заметили, что за последние три недели ничего не изменилось, - приводит издание слова одного из участников акции по имени Бенуа. - Мы хотим решений, но на данный момент для некоторых проблем они так и не были найдены, например в случае с импортом свеклы или продуктами, которые одобрены в Европе, в некоторых европейских странах, но не одобрены здесь".

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