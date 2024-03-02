Кандидат в президенты Мексики на крови поклялась снизить пенсионный возраст

Кандидат в президенты Мексики от альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес скрепила кровью свое обещание снизить пенсионный возраст с 65 до 60 лет. Как передает Day.Az, видео с ее выступлением на предвыборном митинге в городе Ирапуато (штат Гуанахуато) опубликовано в соцсети Х.

Политик заявила, что возраст выхода на пенсию составит 60 лет, после чего подписала в присутствии нотариуса документ со своими обещаниями, а над подписью поставила кровавый отпечаток указательного пальца левой руки.

"Они (обещания. - Прим. ред.) скреплены моей кровью - это самое ценное, что у меня есть", - сказала Гальвес, пообещав, что социальные программы не будут отменены.

Президентские выборы в Мексике запланированы на 2 июня 2024 года. Действующий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет участвовать в предстоящих выборах, так как по конституции повторное переизбрание не предусмотрено. Президент Мексики избирается прямым голосованием на шесть лет без права повторного переизбрания.

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