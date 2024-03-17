Армяне недовольны своим правительством

Армяне выразили недовольство по поводу действий своего правительства в отношении расследования о пожаре в казарме в воинской части, произошедшем около года назад.

Как передает Day.Az об этом рассказывается в сюжете AZTV.

Напомним, что командир 2-го корпуса и пять других высокопоставленных военнослужащих ВС Армении были отстранены от своих должностей после гибели 17 человек в результате пожара в казарме воинской части, произошедшем около года назад.

Несмотря на то, что судебное разбирательство по данному делу уже состоялось, виновные в произошедшем так и не понесли заслуженного наказания, что сильно возмутило родителей погибших солдат. После последнего судебного заседания они провели митинг перед зданием прокуратуры Армении.

Наряду с этим соответствующими вопросами стали задаваться и члены Национальной академии наук Республики Армения. Они считают, что политика правительства Никола Пашиняна ведет страну к пропасти.

Представляем вашему вниманию этот сюжет.

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