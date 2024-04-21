ФРГ рассматривает покупку дополнительных батарей Patriot на $1,3 млрд

Власти Германии изучают возможность покупки четырех американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сумма контракта может составить порядка $1,3 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в настоящее время правительство ФРГ рассматривает, каким образом можно профинансировать покупку дополнительных систем ПВО в дополнение к контракту c американской компанией Raytheon на поставку четырех батарей Patriot, о котором было объявлено в марте. Отмечается, что в случае одобрения приобретения дополнительных систем сумма сделки по закупке Patriot может составить $2,6 млрд.

13 апреля Минобороны ФРГ сообщило, что Берлин в скором времени отправит Украине еще одну систему Patriot из запасов Бундесвера. До сих пор киевские власти получили от Германии две системы Patriot.

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