Литва проводит крупнейшие военные маневры с участием 20 тыс. военнослужащих

Крупнейшие в стране за последние десять лет военные маневры "Перкуно гряусмас" ("Гром Перкунаса") с участием 20 тыс. военнослужащих армии прибалтийской республики и союзников по НАТО начались в Литве. О масштабах военной тренировки журналистам рассказал заместитель начальника генерального штаба полковник Жильвинас Гаубис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учения "Перкуно гряусмас" являются крупнейшими за последнее десятилетие. В них примут участие около 10 тыс. литовских военных и подразделения союзников примерно такой же численности", - сказал он.

Повестки с вызовом получат более 10 тыс. человек из активного резерва, то есть те, кто прошел срочную службу менее десяти лет назад. Это считается мобилизационными учениями, которые являются частью общего плана. Из них реально в маневрах будут задействованы 2,5 тыс. человек.

"Задачей учений является отработка перехода от условий мирного времени к условиям военных действий", - сказал Гаубис.

Учения продлятся до 10 мая.

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