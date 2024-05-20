Врачи рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения

Клиническое состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, улучшается. По итогам состоявшегося медицинского консилиума об этом сообщила на своей странице в Facebook дирекция больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия), в которую доставлен политик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После состоявшегося сегодня консилиума [можем сообщить], что пациент находится в стабильном состоянии. Его клиническое состояние улучшается, он беседует [с врачами], показатели, свидетельствующие о воспалительных [процессах] постепенно снижаются", - говорится в документе.

Дирекция больницы отметила, что премьер и далее будет лечиться в этом медицинском учреждении. Очередную информацию о состоянии здоровья Фицо врачи предоставят общественности во вторник.

Фицо шестой день находится в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица. Он был доставлен в отделение интенсивной терапии. Согласно заявлениям медиков и ближайших соратников премьера, его перевод на лечение в Братиславу станет возможен не раньше чем "через несколько дней или недель" и лишь если процесс выздоровления политика ускорится.

Между тем словацкие СМИ со ссылкой на официального представителя генеральной прокуратуры республики Зузану Дробову проинформировали, что суд постановил взять под стражу злоумышленника, угрожавшего расправой главе МВД Матушу Шутай-Эштоку и двум депутатам Национального совета (парламента) Словакии. Кроме того, полиция расследует более 50 случаев одобрения в социальных сетях покушения на Фицо. Авторы этих сообщений могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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