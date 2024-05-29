Иранские эксперты не подтвердили версию о внешнем вмешательстве в связи с крушением вертолета Ибрахима Раиси

Иранские эксперты не подтвердили, что вертолет, перевозивший Президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавшую его делегацию из Худаферина в Тебриз, потерпел крушение в результате внешнего вмешательства.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал свекор покойного Президента Ирана и представитель Верховного лидера Ирана по провинции Разави Хорасан Ахмед Аламолхода.

По его словам, эксперты изучили различные причины крушения вертолета. Выдвигались различные версии, в том числе произошло ли оно по причине несчастного случая или связано с внешним фактором.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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