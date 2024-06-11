WSJ узнала подробности операции израильского спецназа в Нусейрате

Операция по освобождению заложников в лагере для беженцев Нусейрат, проведенная израильским спецназом 8 июня, сопровождалась перестрелками на переполненных улицах и ударами ВВС.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) военные, осведомленные об операции.

Как отмечает газета, операция, которая проводилась в строгой секретности, могла стать провалом для Израиля, поскольку спецназовцы вступили в продолжительную перестрелку при штурме одного из домов, а при попытке отступить автомобиль с военными и заложниками был подбит. "Была тонкая грань между огромным успехом и огромным провалом", - рассказал WSJ армейский чиновник.

Когда команда спасения оказалась зажата под плотным огнем, ВВС и артиллерия начали наносить удары по десяткам целей ХАМАС, а к месту перестрелки выдвинулся бронетранспортер, который, однако, также был подбит. В итоге один из спецназовцев был убит, а четверо заложников спасены на подоспевшем к месту эвакуации вертолете. При этом официальные израильские лица настаивают, что мирные палестинцы погибли от "хаотичной перестрелки" боевиков ХАМАС, а не от авиаударов, отмечает WSJ.

Минздрав сектора Газы, подконтрольный ХАМАС, накануне заявил, что в результате израильской операции по меньшей мере 274 палестинца погибли и 698 получили ранения. "Многие пострадавшие по-прежнему находятся под завалами и на дорогах, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них", - уточняли в министерстве. Всего, по данным Минздрава, число жертв среди палестинцев с 7 октября превысило 37 тыс., еще свыше 84 тыс. получили ранения.

Источники The New York Times (NYT) уточняли, что саму операцию согласовали за несколько минут до начала. Израильские военные решили действовать днем, поскольку в ХАМАС предполагали, что подобная операция пройдет ночью. Среди спасенных заложников оказался 27-летний Андрей Козлов - гражданин России и Израиля. Один заложник находился в первом здании, трое, в том числе Козлов, - в другом, и для их освобождения спецназ вступил в перестрелку. После освобождения россиянин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поблагодарил его по-русски: "Спасибо вам".

В ХАМАС ранее заявили, что в результате израильской спецоперации погибли трое пленников. "Ваша собственная армия (Израиля. - РБК) освободила одних заложников, но убила троих в том же самом лагере, один из них имел гражданство США", - заявили в группировке.

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