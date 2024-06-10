Взрыв на оружейном заводе в Польше

На оружейном заводе "Меско" на юге Польши произошел мощный взрыв. Есть пострадавшие, передает радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", - заявила директор предприятия Эльжбета Сренявская.

По предварительным данным, внутри здания находились двое рабочих. В результате произошедшего один из них был ранен, а второго - 59-летнего мужчину - спасти не удалось.

На место случившегося прибыли пожарные, скорая помощь и полиция. Пожар, возникший после взрыва, потушили. Раненого мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Руководство завода проводит расследование произошедшего. "Там все контролируется, потому что это современный центр", - сказала директор завода.

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