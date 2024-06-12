В США задержали восемь выходцев из страны Средней Азии за связь с ИГ

В США были задержаны восемь уроженцев Таджикистана, их подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, фигуранты были арестованы в ходе рейдов ФБР в трех городах - Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии.

Отмечается, что все задержанные попали на территорию Соединенных Штатов из Мексики - через южную границу страны. По меньшей мере двое из них оказались в США еще весной 2023 года.

Источники рассказали NBC, что ФБР следило за подозреваемыми несколько месяцев. Тем не менее пока уроженцам Таджикистана не предъявили обвинений, а задержание связали с нарушением иммиграционного законодательства.

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