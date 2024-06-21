ЕС начнет переговоры о членстве Украины и Молдовы

Бельгийское представительство Евросоюза (ЕС) сообщило, что Совет ЕС назначил на 25 июня начало переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в объединение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, переговоры пройдут в Люксембурге. С Украиной они начнутся 25 июня в 15:30, с Молдовой - в 18:00.

"Совет ЕС утвердил общие позиции Евросоюза, в том числе рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Это открывает путь для начала переговоров во вторник, 25 июня",- сообщило представительство.

Украина и Молдова получили статусы стран-кандидатов на членство в июне 2022 года. Еврокомиссия призывала их провести антикоррупционные и судебные реформы, так как критерии для вступления в ЕС требуют соблюдения принципов свободы, уважения прав человека и правового государства.

Сегодня, 21 июня, Майя Санду сообщила о выполнении всех рекомендаций. Она также подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. Президент Украины Володимир Зеленский пока не комментировал начало переговорного процесса.

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