В Норвегии рассмотрят использование ядерной энергетики в стране

Власти Норвегии создали комиссию для рассмотрения возможности использования ядерной энергетики в стране. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, развитие промышленных объектов, которые требуют все больше электроэнергии, вынудило правительство Норвегии поднять вопрос об использовании ядерной энергетики. Руководителем комиссии назначена бывший министр финансов Норвегии Кристин Халворсен, которая должна будет представить отчет о целесообразности использования ядерных технологий в качестве источника энергии до апреля 2026 года. Комиссия проведет оценку стоимости проекта, его воздействия на окружающую среду, а также обсудит проблему отходов при возможной реализации инициативы.

Как указывает Bloomberg, Норвегия приостановила изучение ядерной энергетики в качестве альтернативного источника энергии в 1970-х годах, в то время как соседние страны - Швеция и Финляндия - продолжали работу над созданием реакторов.

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