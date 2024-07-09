Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 180 морских милях к востоку от йеменского Ништуна, - говорится в распространенном документе. - Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности".

Подробности инцидента, который UKMTO классифицирует как нападение, не приводятся. Информация о происшествии поступила в центр от капитана судна.

После обострения конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы США и Великобритании стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!