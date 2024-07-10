Польша увеличит численность войск на границе с РФ и Беларусью

Польская армия увеличит присутствие на границе с Россией и Беларусью до 17 тыс. военных в рамках операции "Безопасное Подлясье". Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минобороны республики Павел Бейда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Увеличение присутствия Вооруженных сил до 17 тыс. военнослужащих. <...> Непосредственно участвовать в охране польской границы будут 8 тыс. военных, а 9 тыс. будут находиться в резерве", - сказал Бейда на пресс-конференции, посвященной реализации проекта "Восточный щит", ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

Находящаяся в резерве группировка должна будет передислоцироваться на границу в течение 48 часов в случае угрозы, пояснил замглавы Минобороны республики.

Операция "Безопасное Подлясье" начнется 1 августа. Военнослужащие будут служить на границе шесть месяцев и перед этим будут проходить двухмесячное обучение.

В настоящее время на восточных границах Польши службу проходят 6 тыс. солдат и офицеров польской армии.

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